Mann pågrepet for truende oppførsel mot tilfeldige kvinner i Oslo

Oslo-politiet opplyser at mannen var verbalt truende mot kvinner i Trondheimsveien og uttrykte seg negativt om kvinner generelt. Han løp mot minst en av kvinnene og ble oppfattet som truende.

Mannen ble pågrepet etter at politiet fikk meldinger om oppførselen.

– Vi var i kontakt med to-tre kvinner på stedet, og det var ingen bakenforliggende hendelse eller relasjon mellom dem og mannen, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NTB.

Han opplyser at mannen fremsto skremmende for kvinnene og at det nok blir et par punkter på anmeldelsen. Det ble også gjort funn av en mindre mengde narkotika da han ble ransaket.