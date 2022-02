20.856 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 20.856 koronasmittede i Norge. Etter omlegginger i testsystemet registreres færre tilfeller enn før.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at det er registrert 663 færre enn samme dag i forrige uke.

I Oslo er det registrert 2.908 nye koronasmittede, noe som er 3.095 færre enn samme dag forrige uke, og 1.035 færre enn torsdag.

Koronademonstranter bes om å stanse «okkupasjonen» av Ottawa

Ontarios provinsminister Doug Ford ber koronademonstrantene som har «okkupert» Canadas hovedstad, om å dra hjem. Demonstrantene har strømmet til i protest mot vaksinekrav og andre koronarestriksjoner.

De har sperret trafikken i området rundt parlamentet, og det meste av Ottawa sentrum har blitt tvunget til å stenge. Politiet har sendt inn betjenter til områdene der uroen er verst.

– Det er ikke en demonstrasjon lenger. Det har blitt en okkupasjon. Det er på tide at dette tar slutt, sier Ford.

Tidligere statssekretær ber Boris Johnson gå av etter festskandalen

Den konservative parlamentarikeren Nick Gibb, som har tjenestegjort i tre britiske regjeringer, ber statsminister Boris Johnson om å gå av. I et innlegg i The Telegraph med overskriften «Boris Johnson må gå – det er en bitter pille å svelge for å vinne tilbake velgernes tillit», skriver Gibb blant annet at Johnsons avgang er nødvendig for å blidgjøre dem som føler at de er blitt holdt for narr av statsministeren.

Gibb har vært innvalgt i Parlamentet siden 1997 og tjenestegjort i utdanningsdepartementet mens David Cameron, Theresa May og Boris Johnson har vært statsministre i Storbritannia.

Overbevisende seier for Norges curlingduo i OL

Magnus Nedregotten og makker Kristin Skaslien spilte overbevisende og tok sin andre seier i OL-turneringen for blandet lag i curling natt til lørdag.

Den australske duoen bestående av Tahli Gill og Dean Hewitt ble slått 10–4. Gill/Hewitt er dårligst rangert av lagene som har kvalifisert seg til OL og har tapt alle sine kamper.

45 nye koronasmittede i OL

På den første offisielle konkurransedagen i OL i Beijing rapporterer arrangøren om 45 nye koronasmittede tilknyttet vinterlekene.

Organisasjonskomiteen opplyser i sin lørdagsoppdatering at 25 idrettsutøvere og lagledere var blant dem som testet positivt på fredag.