Vei åpnet igjen etter to snøskred i Hammerfest

Litt før klokken 19.30 meldte politiet i Finnmark på Twitter at det hadde gått et seks meter langt skred over veien i Storsvingen ved Hammerfest.

Bare minutter senere opplyste de om at det hadde gått et nytt ras i samme område, og at veien er sperret i begge retninger.

– Vis respekt for nødetatene og avvent med å kjøre til og fra Hammerfest, skriver politiet.

Oppdragsleder Per Andreassen forteller til Dagbladet at ingen personer er meldt savnet, men at en bil står fast mellom de to skredene.

– Dette er ikke enorme skred, men såkalte flakskred. Vi jobber nå med å rydde veien, og det vil gå relativt fort for en hjullaster, sier Andreassen.

Veien ut og inn til Hammerfest via Storsvingen åpnet igjen i 21-tiden fredag. Da området fortsatt er preget av været, ber politiet de som ikke har stort behov for å bruke bil fredag kveld om å holde seg hjemme.