Den skadde er en kvinne i slutten av tenårene, opplyser politiet i Møre og Romsdal på Twitter fredag kveld.

– Hun er alvorlig, men ikke livstruende skadd, skriver de.

Kvinnen ble fraktet til Volda sykehus.

Fredag formiddag fikk politiet en melding om en bil som hadde kollidert og lå på taket. Vedkommende hadde møtt en bil som lå på taket da han kom kjørende inne i tunnelen, skriver NRK.

Politiet ønsker å komme i kontakt med personer som kan ha informasjon om ulykken i Eiksundtunnelen.

– Vi vet ikke om noen kan ha sett hva som har hendt og har mer informasjon. Derfor vil vi gjerne ha tips, sa operasjonsleder Per Åge Ferstad i Møre og Romsdal politidistrikt til kanalen.

Fredag kveld opplyser politiet via Twitter at de vil etterforske ulykken, og at førerkortet til den skadde kvinnen er beslaglagt.