En samlet fagbevegelse vil dele opp Viken

– Det vil være spesielt hvis representantskapet i Viken Ap skal se bort fra synspunktene til en samlet fagbevegelse og to av tre fylkeslag, sier regionleder for LO i Viken Oslo, Ulf Lervik, til FriFagbevegelse.

Østfold Ap og Buskerud Ap er mot oppløsningen av fylket.

Akershus Ap kom tidlig med et vedtak om at Viken skal bestå, men mandag kveld vedtok samarbeidsutvalget i Viken Ap enstemmig en intensjon om at fylket likevel skal oppløses. Utvalget består av fem representanter fra hvert fylke.

Tirsdag kveld har Akershus Ap kalt inn lokallagsrepresentantene til et ekstraordinært møte for å diskutere saken på nytt.