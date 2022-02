Rødt og Frp vil stanse utsending av norske soldater til Mali

De norske soldatene skal etter planen innlemmes i Takuba-styrken for å bistå maliske regjeringsstyrker i kampen mot ytterliggående islamistgrupper i landet.

Vedtaket skjedde til tross for at de militære i landet få uker tidligere hadde tatt makten.

– Vårt krav er nå at det ikke sendes en eneste norsk soldat før regjeringen har redegjort for kaoset som har oppstått, og at beslutningen om norsk deltakelse i militæroperasjonen offentliggjøres og debatteres i full åpenhet, sier Rødts Seher Aydar.

Grunnlaget for vedtaket om å sende soldater til Mali er gradert «begrenset». Det er dette grunnlaget Rødt og Frp vil få offentliggjort. Innstillingen skal behandles i Stortinget tirsdag.