Det ble klart i et fengslingsmøte mandag ettermiddag, melder NRK. Politiet mener det er fare for bevisforspillelse. Flere vitner er ennå ikke blitt avhørt.

Saken etterforskes som et drapsforsøk, og siktede ble framstilt for fengsling mandag klokken 14.

Den fornærmede mannen, som nå er utenfor livsfare, ble funnet hardt skadd utenfor en oppgang i Vogts gate. Da blødde han kraftig fra magen og ble fraktet til sykehus.

Både siktede og fornærmede er i 20-årene, og ifølge politiet er det en relasjon mellom de to, skriver TV 2 . Dagbladet har fått bekreftet at det er funnet en kniv i forbindelse med saken, men at det ikke er sikkert at det er denne kniven som ble brukt i hendelsen.

Den siktede mannen har erkjent de faktiske forholdene, men nekter straffskyld.