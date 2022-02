Påtalemyndigheten godtar Drevdal-dommen

– Påtalemyndigheten tar lagmannsrettens dom til etterretning. Anke til Høyesterett kan ikke grunnes på feil ved bevisvurderingen under skyldspørsmålet. Dommen godtas derfor fra vår side, skriver statsadvokat Trude Antonsen i en SMS til NTB.

Gaute Drevdal ble av Borgarting lagmannsrett fredag dømt til ett års fengsel for ett tilfelle av voldtekt. Han var tiltalt for i alt ni voldtekter og ett tilfelle av seksuell omgang med en jente under 16 år og ble i tingretten dømt til 13 år og seks måneders fengsel.

– Når dommen er rettskraftig, vil domfelte bli innkalt til soning for det forholdet han er domfelt for, skriver Antonsen.

Lagmannsretten dømte likevel Drevdal til å betale sivile krav på 150.000 kroner til tre av de fornærmede kvinnene og 120.000 kroner til to av de fornærmede kvinnene, mens han frikjennes for erstatningskravene for de fire resterende kvinnene. I erstatningssaker er beviskravene og skyldkravet noe annerledes enn for straffesaker.

Drevdal vil anke de sivile kravene til Høyesterett.

– De sivile kravene vil bli påanket. Vår klient har vært gjennom over seks år med straffeforfølgning. Han er utslitt og trenger litt ro, skrev Drevdals forsvarer Victoria Holmen i en sms til NTB fredag.