Utvidet siktelse etter Åsane-drapet

Det kom fram da 29-åringen mandag ble varetektsfengslet for åtte nye uker, skriver Bergensavisen.

Mannen er siktet for drapet på en kvinne natt til 12. september i fjor. Kvinnen ble angrepet med kniv og døde senere av skadene. 29-åringen ble pågrepet samme natt og har erkjent de faktiske forhold.

I tillegg er mannen siktet for å ha vært voldelig mot en tidligere samboer. Politiet mener han over en periode på flere måneder skal ha vært voldelig og kontrollerende, både fysisk og psykisk, overfor en daværende samboer. For dette erkjenner han ikke straffskyld.

Påtalemyndigheten har oppnevnt en sakkyndig som skal utrede den siktede mannen.