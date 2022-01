Fortsatt uvisst når kontantstøtten legges om

Foreldre kommer til å miste kontantstøtten for barn over ett og et halvt år. Når det vil skje, er imidlertid uklart. Det skyldes at støtten skal erstattes av en ventestøtte for barn mellom ett og et halvt og to år, skriver Aftenposten.

–Jeg har satt i gang en utredning av småbarnsstøtte i Barne- og familiedepartementet, opplyser statsråd Kjersti Toppe (Sp).

– Det er for tidlig å si når utredningen og eventuelle forslag til lovendringer vil foreligge. Men jeg vil gjerne få understreke at dette er et arbeid som blir prioritert av departementet. Et forslag vil bli fremmet så fort det praktisk lar seg gjøre, sier hun.

En omlegging av kontantstøtten vil kreve en lovendring som må sendes ut på høring. Høringsfristen skal normalt være tre måneder og ikke mindre enn seks uker.

Deretter skal departementet ta stilling til høringsuttalelsene før lovendringen sendes over til Stortinget for behandling.