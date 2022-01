– Nå beveger stormsenteret seg videre østover, og det blir gradvis minkende vind over hele Sør-Norge utover dagen, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød ved Meteorologisk institutt til NTB.

Han opplyser at vinden avtar gradvis utover søndagen.

Vindkastene var voldsomme flere steder i Sør-Norge, og i Rogaland ble det målt vindkast på 48,5 meter per sekund, tilsvarende over 170 kilometer i timen.

Et tre falt over veien på E39 i Lyngdal lørdag. Natt til søndag har fallende trær skapt problemer på veier mange steder i Agder og på Vestlandet. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Og orkan har det vært flere steder i Rogaland og i fjellet. Eigerøya, Obrestad fyr og Utsira fyr er blant værstasjonene der den vedvarende vinden passerte grensen for orkan.

– Det samme gjelder Sirdal, Hemsedal og Trysil, sier Granerød.

Store materielle skader

Uværet har ført til en travel helg for redningsarbeidere, politiet og brannvesen i store deler av Sør-Norge.

– Vi har hatt 77 oppdrag som omhandler vær og ekstreme værforhold siden klokken 15 lørdag. Det har vært alt fra nedblåste trær, trampoliner som fyker, takplater som har blåst av og andre ting, sier operasjonsleder Anders Oppedal i Sørvest politidistrikt til Stavanger Aftenblad søndag morgen.

Politiet forventer at det kommer flere meldinger om materielle skader utover søndagen. Forsikringsselskapene opplyser om at skademeldingene renner inn søndag.

En arbeidsbåt som lå ved kai i Vågen i Stavanger, sank natt til søndag som følge av store skader i skroget etter å ha slått inn mot bryggekanten, mens et lasteskip utenfor Jæren fikk motorstans blant de høye bølgene. Lasteskipet fikk etter hvert hjelp og ble slept til Karmøy, ifølge SA.

Forsikringsselskapene nedringes

Forsikringsselskapene If, Frende og Tryg opplyser om stor pågang om skademeldinger etter uværet.

Søndag har forsikringsselskapene If, Frende og Tryg mottatt henholdsvis 200, 50 og 45 meldinger om skader som følge av helgens uvær, og tallene stiger stadig.

– Den kraftige vinden har rammet mange deler av Sør-Norge. Spennet i skader er stort, og selv om de fleste skademeldingene kommer fra Vestlandet og Sørlandet, er det også mange skader ulike steder på Østlandet, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Uværet forårsaket at trær har blåst over veier, folk mistet strømmen enkelte steder og flere steder har gjenstander løsnet, blåst bort og skadd fasader på hus og biler.

Vinden har avtatt, men forsikringsselskapene regner med å få inn flere skademeldinger utover dagen og morgendagen.

Stillasras i Oslo og kirkespir i Bergen

Også i hovedstaden har det blåst friskt. Et større stillas veltet søndag formiddag over trikkeskinnene i Grensen midt i Oslo sentrum. Ingen ble skadd, ifølge politiet, men veien ble stengt for trafikk, mens det ble jobbet med å sikre stillaset.

Trikkepersonell var også på stedet for å utbedre en kjøreledning som er revet ned, ifølge NRK.

Den øverste delen av et kirkespir løsnet søndag formiddag på Laksevåg kirke i Bergen. Brannvesenet kom til stedet for å få kontroll på situasjonen.

Et område rundt kirken ble sperret av, skriver NRK. En dåp som skulle avholdes søndag, ble utsatt som følge av kirkespiret. Det er snakk om kirkens værhane som løsnet, ifølge kirkebyggsjefen.

Mange mistet strømmen

Tusenvis av personer på Vestlandet mistet strømmen på grunn av uværet. Ifølge Bergens Tidende var nesten 13.000 kunder i området til BKK Nett uten strøm i løpet av lørdagen.

Lørdag falt takplatene falt ned i inngangspartiet på Tvedtsenteret på Forus i Stavanger på grunn av den sterke vinden. Foto: Carina Johansen / NTB

Også i Agder har flere opplevd å miste strømforbindelsen på grunn av en feil i strømnettet, skriver Agderposten. Feilen oppsto i 05.30-tiden, og nesten 700 kunder i hele Agder fylke var uten strøm, melder Agder Energi i åttetiden søndag morgen.

Flere land rammet av uværet

Også flytrafikken ble påvirket av de kraftige vindkastene, og en rekke fly hadde lørdag kveld og natt til søndag problemer med å innta landing ved flyplassene i Stavanger og Bergen.

To av flyene ble omdirigert østover mot Oslo, skriver TV 2 , som beskriver situasjonen om bord på det ene flyet som dramatisk. Det var på et tidspunkt tilløp til panikk blant flere passasjerer.

Uværet har også rammet Danmark, Sverige og Storbritannia, hvor det har fått navnet Malik. To fly fra Kanariøyene måtte omdirigeres til Stockholm på grunn av sterk vind i Göteborg, mens et fly på vei til Malmö måtte lande i København i stedet.

I Storbritannia har minst to personer mistet livet som følge av uværet.

Stengte fjelloverganger

E16 over Filefjell var ved 11.30-tiden åpen, men en rekke fjelloverganger er stengt som følge av uværet.

Riksvei 7 Hardangervidda stengt ved Leiro bom. Denne og de fleste andre fjellovergangene mellom øst og vest har vært stengt natt til søndag. Foto: Statens vegvesen / NTB

Dette gjelder riksvei 7 over Hardangervidda, riksvei 13 over Vikafjellet og riksvei 15 over Strynefjellet. I tillegg er også fylkesvei 53 Tyin-Årdal stengt, samt fylkesvei 50 Aurland-Hol.

Det er samtidig kolonnekjøring på riksvei 52 over Hemsedal og E134 Haukelifjell.