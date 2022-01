Klassikeren Marcialonga går av stabelen

Marit Bjørgen hadde Marcialonga som et av hovedmålene denne sesongen, men på grunn av koronasmitte må hun stå over det prestisjetunge langløpet i dag. Til start stiller derimot blant andre Laila Kveli, Anikken Gjerde Alnæs, Emilie Fleten, Stian Hoelgaard, Tord Asle Gjerdalen, Andreas Nygaard, Herman Paus, Morten Eide Pedersen og Kasper Stadaas – som alle ligger inne på topp ti sammenlagt i Ski Classics.

Israels president til Emiratene

Israels president Isaac Herzog besøker De forente arabiske emirater. Det er første gang en israelsk president besøker Emiratene. De to landene normaliserte forholdet i 2020.

50 år siden «Bloody Sunday»

30. januar 1972 drepte britiske soldater 13 katolske demonstranter under en protestmarsj i Londonderry i Nord-Irland, en hendelse som for ettertiden er blitt kjent som «Bloody Sunday». 50-årsdagen markeres i dag.

Valg i Portugal

Meningsmålinger viser at Sosialistpartiet ligger an til gjenvalg i Portugal, der det er valg på nasjonalforsamling i dag. Valget ble utlyst da statsminister António Costa ikke fikk støtte til statsbudsjettet fra to støttepartier på venstresiden.

Ruter setter opp prisene

Fra i dag blir det dyrere å reise kollektiv i Oslo og omegn. Ruter hever blant annet voksenprisen på enkeltbilletter i sone 1 med 1 krone til 39 kroner, og for tilsvarende månedskort øker prisen med 19 kroner til 814 kroner.

Verdens tøffeste travløp

Den norske hesten Rebella Matters stiller til start i Prix d'Amérique på Hippodrome de Vincennes i Paris. Førstepremien er vel 5 millioner kroner i løpet, som regnes som det hardeste av alle innen trav.