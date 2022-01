Orkan flere steder – og tusenvis er strømløse

Politiet folk oppfordret folk i Bergen holde seg innendørs for å unngå å bli truffet av gjenstander som løsner i den sterke vinden.

– Gjenstander faller fra tak og huskonstruksjoner. Mange meldinger på at takplater og andre gjenstander fra hus løsner og faller i bakken, melder operasjonssentralen i Vest politidistrikt.

Strømløse

Ifølge Bergens Tidende har til sammen nesten 13.000 kunder i området til BKK Nett vært uten strøm i løpet av lørdagen.

Natt til søndag lå tallet på 3.430, hvorav størstedelen er i områdene rundt Bergen, viser nettselskapets oversikt.

– Vi har en styrke på 85 mennesker på jobb nå for å begrense skadene av stormen. Vi seksjonerer og ruter om for å gi flest mulig kunder strømmen tilbake, men det er så krevende værforhold at feilretting i mange tilfeller må vente til vinden løyer av hensyn til sikkerheten til våre mannskaper, opplyser selskapet.

En del kunder må derfor forberede seg på å bli uten strøm til søndag formiddag.

Orkan

Tre vindstasjoner langs kysten av Rogaland har målt vind med orkans styrke lørdag kveld. Det samme gjelder flere fjellstasjoner.

Orkan er vind med over 32,6 meter per sekund (m/s) eller 63 knop som et gjennomsnitt over en periode på 10 minutter. Ifølge Meteorologisk institutt er det målt 33 m/s ved Utsira, 34,2 m/s ved Obrestad fyr og 33,6 m/s ved Eigerøya.

– Det har vært en travel natt med mange meldinger om nedblåste trær, tak som har blåst av, trampoliner som fyker med mer, melder operasjonssentralen i Sørvest politidistrikt.

Ved Flekkefjord i Agder måtte E39 stenges på grunn av et tre og steiner som hadde falt ut i veibanen. Også flere steder i Vestland og Møre og Romsdal har veier blitt stengt på grunn av trær som har falt.

Stengte fjelloverganger

E16 over Filefjell var natt til søndag den eneste fjellovergangen mellom Øst- og Vestlandet som ikke er stengt på grunn av uvær.

Riksvei 7 Hardangervidda, fylkesvei 53 Tyin-Årdal, riksvei 13 Vikafjellet, fylkesvei 50 Hol-Aurland, riksvei 15 Strynefjellet, E134 Haukelifjell og riksvei 52 Hemsedal er stengt, melder Vegtrafikksentralen vest.

Også E6 Dovrefjell er stengt.