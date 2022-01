Orkan flere steder – og tusenvis av strømløse

I Vestland er over 4.000 husstander uten strøm på grunn av uværet, og tre steder i Rogaland er det målt vind på over 32,6 meter per sekund, altså orkans styrke.

Politiet folk oppfordret folk i Bergen holde seg innendørs for å unngå å bli truffet av gjenstander som løsner i den sterke vinden.

14.970 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet har FHI registrert 14.970 koronasmittede i Norge. Dette er 1.633 flere enn samme dag i forrige uke, ifølge tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

24. januar gjorde FHI store endringer i testsystemet, slik at færre koronasmittede blir registrert i MSIS. På grunn av dette er ikke tall etter 25. januar sammenlignbare med tallene før.

Full fyr i utested i Kongsvinger

Utestedet Taverna i Kongsvinger ble i natt rammet av brann. Det var ingen personer inne i bygget.

Meldingen om brannen kom klokka 1.57, opplyser Innlandet politidistrikt.

Nord-Korea med ny rakettest

Nord-Korea foretok i natt norsk tid enda en rakettest. Ifølge Japan dreide det seg om en mellomdistanserakett som fløy 800 kilometer før den falt ned i havet utenfor Japans økonomiske sone.

Sør-Koreas generalstab opplyser at det antas at raketten ble skutt opp fra et område i innlandet i den nordlige delen av Nord-Korea. Det er sjuende gang til nå i år at Nord-Korea skyter opp en rakett i stedet for å svare på USAs tilbud om samtaler.

Minst 24 døde i trafikkulykker

Minst 13 personer mistet livet og 10 ble skadd da en buss veltet i delstaten Jalisco i Mexico, opplyste myndighetene i natt norsk tid. Bussen var på vei til et pilegrimssted der passasjerene skulle delta i en katolsk feiring.

I Bolivia mistet minst 11 personer livet og minst 18 ble skadd da en buss kjørte utfor en vei i fjellene nær Cochabamba og falt 400 meter.

Tusener uten strøm i Sverige

Uværet som herjer i Sør-Norge, har fått navnet Malik i Sverige, Danmark og Storbritannia, der det også har satt preg. I Sverige er det den sørlige og vestlige delen av landet som er rammet.

Rundt 10.000 strømabonnenter var uten elektrisitet i natt. To tenåringsgutter ble skadd i Skåne da et tre falt over et kjøretøy de satt i. I tillegg er tog innstilt og fly omdirigert.