Flere tusen strømløse i Bergen – for farlig å drive reparasjon

Ifølge Bergens Tidende har til sammen nesten 13.000 kunder vært uten strøm i løpet av lørdagen.

Natt til søndag lå tallet på 4.200, hvorav størstedelen er i områdene rundt Bergen, viser nettselskapets oversikt.

– Vi har en styrke på 85 mennesker på jobb nå for å begrense skadene av stormen. Vi seksjonerer og ruter om for å gi flest mulig kunder strømmen tilbake, men det er så krevende værforhold at feilretting i mange tilfeller må vente til vinden løyer av hensyn til sikkerheten til våre mannskaper, opplyser BKK.

En del kunder må derfor forberede seg på å bli uten strøm til søndag formiddag.