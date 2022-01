Orkan er vind med over 32,6 meter per sekund (m/s) eller 63 knop som et gjennomsnitt over en periode på 10 minutter.

Ifølge Meteorologisk institutt er det målt 33 m/s ved Utsira, 34,2 m/s ved Obrestad fyr og 33,6 m/s ved Eigerøya.