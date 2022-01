Meteorologisk institutt har oppgradert farevarselet for vind i Hordaland fra gult til oransje nivå.

– Det er særlig i ytre strøk at det vil komme svært kraftige vindkast, sier vakthavende meteorolog Susanna Reuder ved Meteorologisk institutt til NTB.

Det er også oransje farenivå og for vind i områdene Rogaland, Agder, Telemark, Buskerud, Akershus, Oppland og Hedmark.

Reuder sier at det vil være mest kritisk mellom klokken 20 og 22 lørdag kveld.

– Søndag i 7-tiden er faren over, og vinden vil avta, sier Reuder.

– Ikke dra ut hvis du ikke må

Politiet i Agder ber folk om å sikre løse gjenstander.

– Politiet ber publikum om ikke å utfordre naturkreftene ved å oppsøke utsatte steder, skriver de på Twitter.

Meteorologisk institutt har varslet vindkast på opptil 42 meter sekundet, og det er sendt ut oransje farevarsel.

– Hvis man kan vente med å ta en luftetur til søndag formiddag, kan det være lurt. Ikke dra ut hvis du ikke må, sier vakthavende meteorolog Susana Reuder ved Meteorologisk institutt til Haugesunds Avis.

Sjekk været der du bor.

Det anbefales å sikre løse gjenstander og unngå ferdsel på utsatte steder som i strandsonen og på sjøen. I tillegg kan veier bli stengt, og snøfokk i fjellet vil gi redusert sikt og sannsynlighet for kolonnekjøring eller stengte veier.

Det advares også om høye bølger i strandsonen som kan gi skade på infrastruktur og bygninger.

Stengte veier

Allerede lørdag formiddag ble det varslet om voldsomme regnbyger på Sør- og Vest-Norge.

På Twitter melder Vegtrafikksentralen Vest om mange stengte veier på Vestlandet.

– Det regner kraftig i hele Vestland og Rogaland, som fører til vannoppsamling i veibanen flere steder. Entreprenører er i beredskap og gjør tiltak fortløpende, står det i en tweet fra Vegtrafikksentralen Vest.

Også flere fjelloverganger er stengt på grunn av uværet som herjer.

Fylkesvei 53 Tyin-Årdal, riksvei 13 Vikafjellet, fylkesvei 50 Hol-Aurland og riksvei 15 Strynefjellet er stengt, mens E134 Haukelifjell, riksvei 52 Hemsedal og E16 Filefjell er åpne.

På riksvei 7 over Hardangervidda er det kolonnekjøring for tungtransport, opplyser Vegtrafikksentralen vest på Twitter.

23 personer evakuert etter steinras

Deler av et uthus ble knust av en flere tonn tung stein i Haus på Osterøy i Vestland lørdag. Raset førte til at 23 personer ble evakuert fra et boligområde.

Raset gikk like ovenfor et boligfelt bestående av 20 boliger, og de 23 personene som var hjemme på tidspunktet, ble evakuert. Ingen ble skadd.

– Alle er nå i sikkerhet fra dette området. Noen har dratt til venner og familie, mens andre er på skolen i nærheten, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt til NTB.

En geolog skal foreta en vurdering av terrenget i området.

– Denne vurderingen avgjør om de evakuerte kan flytte tilbake igjen, eller om de må finne et annet sted for natten, sier Knappen.

Steinen som raste nedover fjellsiden, veier flere tonn og er om lag to ganger to meter stor, skriver Bergens Tidende.

– Det er et lykketreff at steinen ikke traff huset. Jeg var bare noen meter unna, sier Tore Iversen, eieren av uthuset som ble knust av steinen.

Politiet fikk melding om steinraset litt etter klokka 11 lørdag.