Det var fredag kveld 8. oktober at de to mennene, utstyrt med finlandshetter, en replikapistol og to kniver, tok seg inn i en leilighet i Oslo sentrum, ifølge tiltalen.

Tre personer ble truet med våpen, og en av dem ble alvorlig skadd etter å ha blitt stukket med kniv.

De to mennene fikk med seg over 60.000 kroner.

Mandag må de møte i Oslo tingrett, tiltalt for grovt ran. Det er satt av to rettsdager til behandlingen av saken.