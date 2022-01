5.928 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn – ny rekord

Det viser tallene kommunen publiserer på sine nettsider. De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 4.003 smittede per dag.

Tidligere innebar testregimet at en større andel av befolkningen ble anbefalt å ta en PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest. Omleggingene i testregimet har påvirket antallet registrerte tilfeller.

Smittetallene er høyest i Østensjø bydel. Her er det et smittetrykk på 9.975 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Forrige smittetopp i Oslo var for torsdag denne uka, da det ble registrert 5.164 smittede. Til sammen er 179.838 smittetilfeller registrert i Oslo siden mars 2020.