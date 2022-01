FHI tror tiltak kan gi mer fravær enn koronasykdom

Ifølge VG kommer dette fram i en rapport som FHI denne uka leverte til Helsedepartementet.

FHIs beregninger tilsier at bortimot 450.000 personer kan bli borte fra jobb samtidig under en topp i omikron-bølgen.

Samtidig kan en smitteøkning som kommer av eventuell fjerning av regler for isolasjon, føre til at flere må være hjemme fordi de er syke. Men FHI tror ikke det vil øke fraværet mer enn isolasjonsreglene som er i dag.

– Det som ikke kommer fram i disse kurvene, er at tiltakene bidrar til å holde sykdommen nede, slik at hvis man tar ned tiltakene, vil spredning av sykdommen øke og det sykdomsspesifikke fraværet vil gå opp. Om det sykdomsspesifikke fraværet vil øke like mye som tiltaksfraværet blir redusert, vet vi ikke, men det er lite trolig, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI.

Det kan bli svært utfordrende om det generelle sykefraværet kommer over 15 prosent, ifølge tilbakemeldinger fra kommunene.

– Allerede med dagens smittenivå er det krevende å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner mange steder, inkludert bemanning i skoler og helsetjeneste. Vi er usikre på når smittetoppen kommer og følger nøye med på utviklingen av sykemeldinger, innleggelser og smittetall, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til VG.