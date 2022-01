Pågrepne etter brann i Hamar er løslatt

– Etter en konkret vurdering av sakens opplysninger har politiet besluttet å løslate de pågrepne. Politiet etterforsker fortsatt saken med sikte på å avklare hendelsesforløpet. Kripos vil bistå med ytterligere tekniske undersøkelser over helgen, sier politifullmektig Ragnhild Klerud Johannessen i Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Tidligere fredag opplyste politiet at tre personer var siktet for medvirkning til uaktsom fremkalling av fare for allmennheten ved brann.

En av de siktedes forsvarere, advokat Helge Hartz, sier til Dagbladet at hans klient ikke erkjenner straffskyld etter siktelsen.

– Han har forklart seg for politiet og er løslatt, men siktelsen er ikke frafalt, sier advokaten.

Forsvareren til en av de andre siktede, advokat Ove Herman Frang, opplyser til samme avis at han ikke har vært med i avhør sammen med sin klient ennå.

– Det han har sagt til meg på telefon, er at han ikke har noe med dette å gjøre i det hele tatt, sier han.

Politiet fikk melding om brannen i Grønnegata 34 i Hamar sentrum klokken 22.54 onsdag kveld. Rundt 50 personer ble evakuert fra nærliggende bygninger som følge av brannen. Ingen personer ble skadd, men to leiligheter ble utbrent. I tillegg var det skade på en optikerforretning, en urmakerforretning og en pub.