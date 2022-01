22-åring dømt til over tre års fengsel for nettovergrep mot barn

Politiet igangsatte en omfattende etterforskning som avdekket at tiltalte i perioden 2017 til 2019 hadde tatt kontakt med 13 yngre gutter fra ulike deler av landet gjennom sosiale medier som Snapchat, Instagram, Facebook og nettspillet Minecraft med ønske om å bli venn med dem.

Etter hvert ble kontakten grenseoverskridende ved at tiltalte ba de fornærmede om å få tilsendt filmer og videoer med seksualisert innhold, ofte gjennom å vipse dem penger for å få dette tilsendt.

I tingretten kom mannen med en uforbeholden tilståelse og erkjente straffskyld for samtlige forhold.

Truet med å ta livet sitt om han ikke fikk det som han ville

Han ble funnet skyldig i å ha fått barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, for å besitte materiale som seksualiserer barn, for å betale for å få personer under 18 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv, samt for seksuelt krenkende atferd overfor barn under 16 år.

Mannen ble også dømt for skremmende eller plagsom atferd, blant annet ved å true med å ta livet sitt om han ikke fikk det som han ville.

I tillegg til fengselsstraffen får mannen inndratt mobiltelefoner og PC-er, og han dømmes til tap av retten til å benytte sosiale medier og onlinespill til å etablere kontakt med barn i fem år, samt til å betale erstatning til fem av de fornærmede guttene.