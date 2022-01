Det går fram av en pressemelding fredag kveld.

– Fra nå er det først og fremst personer med symptomer som bør teste seg, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

Etter dem med symptomer er det folk som skal teste seg ut av karantene som skal prioriteres.

Endringen er særlig viktig for skoler, barnehager, høyskoler og universiteter, hvor det har vært anbefalt jevnlig testing i kommuner som har opplevd smittespredning som har påvirket samfunnet i stor grad, påpekes det.

– Hver og en av oss må framover ta et større ansvar selv

Endringen i teststrategien gjøres på bakgrunn av faglige anbefalinger fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

– Hver og en av oss må framover ta et større ansvar selv, og det gjelder også bruk av selvtester. Testene skal brukes når det er grunner til det, og da først og fremst ved symptomer, sier Kjerkol.

Kjerkol understreker at kommuner som vurderer å innføre et høyere tiltaksnivå, fremdeles må vurdere om jevnlig testing da kan være et alternativ. Hun påpeker at målet fortsatt er at barn og unge skal skjermes for de mest inngripende tiltakene.

Det har vært meldt om mangel på hurtigtester mange steder, og flere kommuner har derfor måttet prioritere hvem som skal få tester gratis.