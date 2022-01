To personer lufter hunden på isen på Maridalsvannet nord i Oslo fredag formiddag. Oslo kommune ber nå innbyggerne spare på vannet for å unngå vannmangel. Lite nedbør over lang tid og nedtapping for rehabilitering har ført til mindre vann i Oslos vannforsyningsområder. Maridalsvannet er Oslos viktigste drikkevannskilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB