– Testing i skoler og barnehager har ikke lenger den samme smittevernfaglige begrunnelsen som tidligere under pandemien, sier Guldvog på en pressekonferanse torsdag.

Han sier at den eksplosive smitteøkningen kan føre til at flere kommuner mangler koronatester.

– Det betyr at kommuner som har knapphet på tester, kan velge å prioritere ned skoler og barnehager og stanse testingen der, sier Guldvog.

Samtidig ber han kommunene forberede seg på økende sykefravær. Allerede ligger sykefraværet i helsetjenesten på 15 prosent, et dobbelt så høyt nivå enn det som er vanlig på denne tiden av året.

– Det forventes at presset i helsetjenesten vil bli ytterligere forsterket, og sektoren må planlegge for et fravær på opp mot og rundt 20 prosent, sier Guldvog.