Kvinnen i begynnelsen av 50-årene ble dømt til fem år og seks måneders fengsel i Sør-Rogaland tingrett i fjor for mishandling av de fire barna og sin ektemann.

Retten mener at mishandlingen av flere av dem var grov.

Saken ble anket til lagmannsretten, som nå i sin dom har redusert straffen med ett år, og samtidig frikjent kvinnen for mishandling av den daværende ektemannen.

Lagmannsretten mener at det knytter det seg så mye tvil til om at ektemannen har vært utsatt for mishandling at tiltalte må frifinnes på dette punktet. Kvinnen slipper dermed også å betale oppreisningserstatning til mannen.

Firebarnsmoren mente at det hele var et komplott mot henne, men lagmannsretten skriver i dommen at den ikke kan se noen antydning til et slikt komplott i bevisene som er ført, og viser til at en rekke vitner og uavhengige fagpersoner har observert eller beskrevet fysisk og psykisk vold.

Kvinner er også idømt kontaktforbud i fem år og må betale oppreisningserstatning til alle barna.