Den internasjonale holocaustdagen markeres

Den internasjonale holocaustdagen er en årlig internasjonal minnedag over holocaust, de tyske nazistenes folkemord på jøder før og under andre verdenskrig. Markeringenfinner sted på Akershuskaia i Oslo, hvor kronprins Haakon vil være til stede og arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) skal holde hovedtalen.

Oljefondet presenterer hovedtall for 2021

Oljefondet ved Norges Bank skal ha pressekonferanse om hovedtall for 2021 klokken 10.00 i Oslo. Oljefondsjef Nicolai Tangen og fondets nestleder Trond Grande presenterer.

Koronarestriksjoner oppheves i England

De aller fleste koronarestriksjonene avvikles i England. Det innebærer at folk ikke lenger må bruke munnbind, jobbe hjemmefra eller ha vaksinebevis for å komme inn på offentlige steder, som for eksempel nattklubber.

Sikkerhetsrådet med vedtak om Kypros og Libya

Vedtaket er om mandatet for FN-styrken på Kypros (Unicyp) og FN-operasjonen i Libya (Unsmil). Det vil komme en orientering og konsultasjoner om den humanitære situasjonen i Syria og konsultasjoner om oppdraget i Sentral-Asia (Unrcca).

Viktor Hovland deltar i golfturnering i Dubai

Dubai Desert Classic starter første runde europatour for menn, hvor norske Viktor Hovland deltar. Det er også trekning av kvartfinalene i fotball-NM for menn.