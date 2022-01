Vindkraftproduksjon opp og strømeksport ned i forrige uke

Den høye vindkraftproduksjonen både i Norden og i Tyskland bidro til at kraftprisene sank for andre uke på rad, skriver NVE i sin kraftsituasjonsrapport for uke 3.

Nord-Norge og Sverige fikk glede av det største prisfallet, med en reduksjon på rundt 36 prosent i norske nordområder, og 39 prosent i de svenske.

De sørlige delene av Norge endte med den høyeste gjennomsnittlige ukesprisen i Norden, på 1,39 kr/kWh i område 1 og 2 og 1,37 kr/kWh i område 5.