På Twitter melder Sør-Øst politidistrikt tirsdag morgen at det har vært en trafikkulykke på E18 mellom Drammen og Oslo.

– Uhellet har skjedd mellom flere kjøretøy i samme kjøreretning, skriver politiet.

I en oppdatering skriver politiet at det har vært en kjedekollisjon og at en bil skal ha blitt dyttet over i motgående felt.

– Det er lange køer og kun et felt er åpent. Det er nedsatt fartsgrense til 50, så det går seint og er mye trafikk, sa Inge Bjørnerud, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen sør til Dagbladet like før klokken ni.

– Alle de involverte er oppegående, sjekkes av ambulanse, opplyser politiet.

I en oppdatering klokken halv ti melder politiet at nødetatene er ferdig på stedet og at veien er åpnet igjen.

– Det vil bli opprettet sak på forholdet, skriver politiet.