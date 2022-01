Nye redningshelikoptre kan kun lande på sju av femti akuttsykehus

I 2020 meldte NRK at de nye redningshelikoptrene «Sar Queen» kun kan lande på seks av femti akuttsykehus her til lands. Årsaken er at lufttrykket fra helikoptrene ved landing og avgang er for høyt og skaper problemer.

Helikoptrene skal være på plass innen 2023 og dermed ta over for Sea King-helikoptrene, men fortsatt er det få akuttsykehus helikoptrene kan lande på.

– Vi skulle nok ha ønsket at det hadde gått fortere, og at den forrige regjeringen hadde gjort større del av denne jobben. For det er klart at disse helikoptrene er det viktig å ta i bruk, og at de kan brukes på en operativ måte av helsetjenesten, sier statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap).