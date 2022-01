FHI-topp: Tiltakene gir kanskje større belastning enn sykdommen i seg selv

– Derfor skriver vi og vurderer dette fortløpende til regjeringen for å justere ting, sier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet til VG.

Norge har satt en rekke smitterekorder de siste ukene, samtidig som antall innleggelser har gått noe ned og holdt seg på et generelt stabilt nivå.

Den siste tiden har flere tiltak blitt lettet på, blant annet karantenekrav og skjenkestopp.



– Tiltakene påfører fortsatt betydelig byrde

Forland mener at smittesituasjonen i Norge nå er under kontroll, og at det derfor kan bli rom for ytterligere lettelser.

– Tiltakene vil fortsette å lempes på hvis dette går bra, og det ser ut til å gå bra, sier Forland, som sier at tiltakene kanskje gir en større belastning enn det selve covid-sykdommen gjør.

– Tiltakene påfører fortsatt betydelig byrde, både samfunnet, økonomien og den enkelte. Og ikke minst barn og unge som er borte fra skole og aktiviteter, vi ser økende henvisningsrate til barne- og ungdomspsykiatri, sier han.