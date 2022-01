Få barn med risiko for alvorlig influensasykdom har fått influensavaksine

Over 7 prosent, eller rundt hvert 14. norske barn, har tilstander som gir økt risiko for alvorlig influensa. Så langt denne sesongen har bare 8 prosent av disse barna fått influensavaksine, opplyser FHI , som viser til tall fra Beredskapsregisteret. Det er langt under målsettingen om at 75 prosent av disse barna skal få influensavaksine.

Flere land i Europa har nå influensautbrudd, noe som betyr at vinterens influensaepidemi fortsatt kan være foran oss, påpeker FHI.