Utdanningsetaten i Oslo ber om å få droppe gult nivå i skolen

– Sånn situasjonen er nå med høy smitte i samfunnet og liten sannsynlighet for alvorlig sykdom, ønsker vi en mest mulig normal skolehverdag. For å få til det ønsker vi fleksibilitet og mulighet til å kunne innføre hjemmeundervisning og redusert tilbud på enkeltskoler dersom situasjonen blir for krevende, uavhengig av trafikklysmodellen, sier direktør Marte Gerhardsen i Utdanningsetaten til Dagsavisen.

Én av fire skoler i Oslo svarte før helgen at de har kritisk mangel på personell, ifølge Utdanningsetatens undersøkelser.

Skolebyråd Sunniva Holmås Eidsvoll (SV) svarer at de vil vurdere tiltakene denne uken, og åpner for at smittesituasjonen i ytterste konsekvens kan bety hjemmeskole for noen elever i en kortere periode.

– Skoler skal drives smittevernfaglig forsvarlig. Da vil smittetallene og bemanningssituasjonen være det som avgjør hvordan tjenestene kan organiseres. Målet er at ingen skoler må stenge eller gå til kun digital undervisning. Vi vil at barn og unge skal få mest mulig fysisk tilstedeværelse og oppfølging, sier hun.