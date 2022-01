Det bekrefter Thune overfor NTB.

Thune hadde mandag ettermiddag møter med representanter for det afghanske sivilsamfunnet, og fikk innspill til krav som bør stilltes til de afghanske makthaverne.

– Dette er ikke begynnelsen på en åpen og tidløs prosess. Vi kommer til å legge fram målbare krav som man kan følge opp og se om de leverer, sier Thune til NTB.

Taliban skal også møte representanter fra embedsverket i UD klokka 10.30. Temaet for disse samtalene vil i stor grad være den humanitære situasjonen i landet.

Senere tirsdag skal norske humanitære organisasjoner møte Taliban-delegasjonen på Soria Moria hotell i Oslo.

Skolegang for jenter

Ved siden av å bedre den økonomiske situasjonen og sikre tilgang for humanitær hjelp, står menneskerettigheter høyt på agendaen for møtene med Taliban som pågår i Oslo.

– Det er flere avgjørende spørsmål både knyttet til minoriteter og kvinners rettigheter. Vi har snakket mye om skole, men det dreier seg også om bevegselsfrihet, tilgang på helsetjenester og retten til å arbeide. Det er målbare størrelser som er avgjørende for mange i det sivile samfunnet som møtes her i Oslo, sier Thune.

Et av kravene han fikk med seg fra møtet mandag, er jenters rett til utdanning, og helt konkret at at skolene må åpnes igjen for jenter etter 7. klasse når skoleferien er over i mars.

En annet er at det må tas initiativ til en inkluderende politisk prosess. Et forslag er at det bør skje gjennom en såkalt loya jirga, et stormøte.

Også situasjonen til to kvinneaktivister, Zaryabi Paryani og Parwana Ibrahimkhel, har vært tatt opp med Taliban og norske diplomater. De to skal i forrige uke ha blitt pågrepet etter å ha deltatt i en demonstrasjon.

– Stor risiko

Thune påpeker at flere av kvinneaktivistene som er kommet til Oslo for å møte Taliban, tar en stor risko.

– Mange av dem har opplevd direkte brutalitet mot egen familie, sier han.

Likevel oppfattet han at de støtter at vestlige land har samtaler med Taliban.

Mandag kveld jobbet Utenriksdepartementet med å meisle ut kravene som Norge vil ta opp i møtene.

Thune mener Norge har høyst realistiske forventinger.

– Enhver positiv prosess vil i beste fall måtte være skrittvis, sier han.

– Avgjørende møte med USA

Taliban skal også ha bilateralt møte med USA, med spesialutsending Thomas West i spissen. Thune betegner samtalene som viktige.

– USAs posisjon vil være avgjørende for utviklingen, sier han.

Han påpeker at amerikanerne har kontroll på mye av pengene som ble fryst etter at Taliban tok over makten i august.

Landets innbyggere får fortsatt hjelp via hjelpeorganisasjoner, men den enorme utenlandske støtten som tidligere ble gitt til afghanske myndigheter, er stanset. Det utgjorde storparten av det afghanske statsbudsjettet.

Lønnsutbetaling

Et av temaene som diskuteres blant internasjonale givere, er hvordan man kan sørge for at offentlig ansatte, som lærere, får lønn, opplyser Thune. Det vil si at lønnen kan utbetales uten å ta veien om Taliban-styrte kontorer.

– Det hjelper lite at jenter får rett til å gå på skolen dersom det ikke finnes noen lærere, påpeker Thune.

Regjeringen har fått både støtte og kritikk for å legge til rette for møtene med den ekstreme gruppa, som er beryktet for sine terrorhandlinger og undertrykking av kvinner.

Mandag holdt Talibans utenriksminister Amir Khan Muttaqi en pressekonferanse der han omtalte møtet som en prestasjon og påpekte at det gir islamistene «en scene». Dette kaller Thune for «retorisk spill».

– Det er uunngåelig når de kommer til et demokratisk land at de får snakke fritt. De vet godt at de ikke får betalt for å stå på scenen uten å innfri krav, sier statssekretæren.