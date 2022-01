Nehan ble invitert til å delta på møtene mellom Taliban, Vesten og representanter fra det afghanske sivilsamfunnet. Hun sier hun takket nei, noe Utenriksdepartementet også bekrefter overfor VG.

Til NTB sier Nehan at hun måtte le da hun så uttalelsene Taliban kom med etter søndagens møter. Norge og Vesten kan ikke stole på Taliban, sier hun.

– Vestlig diplomati fungerer ikke overfor Taliban. Det er for mykt. Taliban er Taliban, slår hun fast.

Nehan var olje- og mineralminister i Ashraf Ghanis regjering fram til hun gikk av i 2019 etter en konflikt der hun sier at hun varslet om seksuell trakassering. Kritikere har hevdet hun forsøkte å dysse ned anklagene.

Selv avviser hun disse anklagene og sier at prosessen brukes mot henne for å stilne henne når hun nå er kritisk til Oslo-samtalene.

– Ingen tegn til endring

Da Kabul falt i august, sa Norge og andre land i Vesten at Taliban måtte vise at de faktisk ville endre seg før man gikk i dialog med dem. Nehan sier at det har man ikke sett noen tegn på siden august.

– Jeg stoler ikke på noe av det de sier, for det er det helt motsatte av hva som skjer i Afghanistan. Vi må se på hva som faktisk skjer på bakken. Slik de opererer der nå, synes jeg ikke det internasjonale samfunnet burde invitere dem hit. Jeg synes det er flaut å se, sier Nehan.

Hun sier at kvinner, minoriteter, journalister og aktivister blir drept, torturert og undertrykket i Afghanistan nå. Det sier hun at hun får bekreftet fra sine kilder i landet.

– Alt de har gjort er å skremme, torturere og tvinge folk ned i fattigdom. Vi ser ikke en eneste god utvikling fra Taliban siden de stjal makten, sier Nehan.

Anerkjennes eller ikke?

Taliban har selv uttalt at samtalene i Oslo er første steg på veien mot internasjonal anerkjennelse. Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har vært klar på at det ikke dreier seg om en legitimering eller anerkjennelse av deres styre.

Nehan tror imidlertid Vesten må bite i seg de ordene.

– Det er min største bekymring. Taliban kommer hit for å få internasjonal anerkjennelse og tilgang til penger. Det er ikke noe annet mål de har, sier Nehan.

Hun mener Vesten gir fra seg det eneste forhandlingskortet de hadde: At Taliban-regimet ikke ble anerkjent.

Hovedgrunnen til å holde Oslo-møtene er ifølge norske myndigheter at man må finne en løsning for det afghanske folket i en ekstrem humanitær krise.

Hvor skal lista legges?

På spørsmål om det ikke er en seier hvis lidelsen til det afghanske folket blir mindre etter disse samtalene, sier Nehan at det er et spørsmål om hvor lista skal legges.

Er det en seier hvis afghanske kvinner får et stykke brød, men må fortsette å holde seg hjemme av frykt for å bli undertrykket av Taliban? spør hun.

– Hvis det er der lista skal ligge, så vil det hjelpe. Men hvis vi snakker om en generasjon kvinner, hjelpe dem framover, og hjelpe Afghanistan med å komme seg ut av krisen, da er lista ganske annerledes, sier Nehan.

Den tidligere ministeren sier at det finnes andre måter å nå fram med hjelp til det afghanske sivilsamfunnet på. Hun mener Taliban måtte ha kommet med helt klare lovnader og politikk i praksis før de ble invitert til forhandlingsbordet.

– Det internasjonale samfunnet har fått hjelp fram til folket via FN og andre grupper. Vi forventet at de ville fortsette med det, mens de fortsatte å presse Taliban til å gjøre innrømmelser før de ble invitert til samtaler. Å bruke den humanitære krisen som en unnskyldning til å invitere Taliban, da tror jeg man gir fra seg alle forhandlingskort, sier Nehan.

Samtalene i Oslo startet søndag. Mandag satt Taliban i møter med flere vestlige land, blant annet direkte i bilaterale samtaler med USA.