Frontfagsjef Jørn Eggum varsler høyere lønnskrav i år – i dag bestemmes kravene

Men overfor Klassekampen slår Eggum likevel fast at de ikke får gjort noe med at fjorårets oppgjør ble spist opp av rekordhøye priser.

I lønnsoppgjørene er ett forbund viktigere enn de andre, nemlig Fellesforbundet, som organiserer de såkalte frontfagene, altså arbeiderne i konkurranseutsatt industri.

Tirsdag vedtar forbundsstyret i LO største forbund i privat sektor sin politikk for årets oppgjør. Forbundsleder Jørn Eggum er klar på at økt kjøpekraft blir det viktigste i år.

– Det er et hårete mål i seg selv i de tidene vi er inne i, sier han.

I praksis betyr det at lønnskravene vil måtte være høyere enn den forventede prisstigningen. Det siste anslaget fra Statistisk sentralbyrå er at prisveksten i år vil bli 2,6 prosent.

Til VG søndag sa Eggum at det er tid for et løft etter to år der LO kun har krevd å opprettholde kjøpekraften. Eggum sa også at regjeringen må mer av strømregningen. Hvis ikke vil lønnskravet bli skrudd opp.