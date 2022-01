Redd Barna: 700 barn sperret inne etter IS-angrep i Syria

Redd Barna ber om at 700 gutter evakueres fra Ghwayran-fengselet i Syria etter fem dager med harde kamper i og rundt fengselet.

Over 100 IS-krigere stormet torsdag det kurdiskdrevne fengselet. Flere barn har allerede blitt drept eller såret i kamphandlingene, ifølge lydopptak fra innsiden av fengselet som Redd Barna og andre organisasjoner har fått.

18.542 nye registrerte koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 18.542 koronasmittede i Norge. Det er 7.511 flere enn samme dag i forrige uke.

Mandag var 255 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 28 flere enn dagen før. 67 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 44 respiratorbehandling. Det er like mange på intensiv og én færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Sveinung Rotevatn krever at påbud om hjemmekontor oppheves

Venstres Sveinung Rotevatn sier til VG at han mener koronatiltakene kan være vel så problematiske som sykdommen. Nå vil han ha bort kravet om hjemmekontor.

Rotevatn viser at tallene for innleggelser og intensivkapasitet viser at systemene holder godt, selv om mange er smittet. Han viser til at det er et veldig inngripende tiltak, som rammer mange.

Biden fornærmet Fox News-journalist for åpen mikrofon

Mikrofonen var fortsatt på da USAs president Joe Biden kalte en journalist fra Fox News for en «idiot» under en fotoseanse i Det hvite hus. Journalisten ville vite om inflasjonen ville føre til problemer før mellomvalget i november.

Den demokratiske presidenten svarte helt uttrykksløst, og muligens uvitende om at mikrofonen hans fortsatt var på, at: «Det er en stor ressurs. Mer inflasjon». Han mumlet deretter: «For en idiot», før han gløttet ned på mikrofonen.

Zuccarello og Minnesota Wild med storseier i NHL

Mats Zuccarello noterte seg for ett mål og en assist da Minnesota Wild slo Montreal Canadiens 8-2 i en kamp i NHL natt til tirsdag norsk tid.

Montreal Canadiens sto for kampens første scoring etter halvannet minutt. Deretter dominerte Wild fullstendig, og mot slutten av andre periode var stillingen 5-1 til Wild. Zuccarello sto for det femte målet helt på tampen av andre periode.

Brann i brannstasjon i Ballangen

Brannen i brannstasjonen i Ballangen i Narvik ble meldt slukket etter to og en halv times innsats fra brannmannskapene natt til tirsdag. Hvor store skader bygningen har fått er ikke avklart.

– Ved 3-tiden var brannen slukket og mannskapene kunne returnere. Nå luftes det ut på stedet, forteller vaktkommandør Bent Krister Osbakk ved 110-sentralen i Nordland til NTB.