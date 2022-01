Sveinung Rotevatn krever at påbud om hjemmekontor oppheves

– Vi har fått så mange positive koronanyheter de siste ukene at det nå er på tide å gi folk friheten, sier Sveinung Rotevatn til VG tirsdag.

Mandag ble i vel 18.500 personer registrert koronasmittet i Norge, det er 7.500 flere enn forrige mandag. Likevel har antallet intensivpasienter falt til 67, som nesten er halvparten så mange som nivået på toppen i desember i fjor.

Rotevatn viser at tallene for innleggelser og intensivkapasitet viser at systemene holder godt, selv om mange er smittet.

– Regjeringen bør fjerne påbudet om hjemmekontor så fort som mulig. Det er et veldig inngripende tiltak, som rammer fryktelig mange, sier han.

Regjeringen varslet 13. januar at de ville beholde påbudet om hjemmekontor, etter råd fra fagmyndighetene.