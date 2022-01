– Vi har sendt ut gult farevarsel på snø for områdene Troms, Ofoten, Salten, Saltfjellet og Helgeland. Det kan komme mellom 20-40 centimeter snø fram til tirsdag ettermiddag, sier vakthavende meteorolog Julie Solsvik Vågane til ABC Nyheter.

Hun sier det ikke er uvanlig for landsdelen med kraftige snøfall på denne tiden av året, og at befolkningen er vant til dette.

Sjekk været der du bor

– Sludd og snø



– Det er ikke unormalt store mengder, men det blir litt ekstra arbeid med brøyting. Snødybden i Tromsø er nå 78,5 centimeter. Det har vært mildt en periode her oppe, så mye av snøen som kom tidligere i år har smeltet, og mange steder er det isete, forteller meteorologen.

Også i Vest- og Midt-Norge er det ventet snøvær og kjøligere temperaturer.

– I Trøndelag, kommer det litt påfyll det neste døgnet. Det blir sludd og snø ganske langt ned i lavlandet både i Møre og Romsdal og Trøndelag, men det er store lokale variasjoner.

Lavtrykk gir håp om snø på Østlandet



På Østlandet og i store deler av Sør-Norge må du høyt til fjells for å oppleve mer vinterlige forhold, men flere alpinbakker har åpent. Torsdag kan det komme noe nedbør i denne delen av landet, selv om om prognosene fortsatt er usikre.

– Vi ser at et lavtrykk er i ferd med å utvikle seg, og som muligens kan gi noe snø litt lenger inn i landet. Men det er litt avhengig av hvor lavtrykket treffer. De siste utkjøringene av prognosene tyder på at det kan komme noe snø over Østlandet. Det er i hvert fall en sjanse for det. Det er ikke snakk om de store mengdene, men det kan komme noen centimeter med snø, sier meteorolog Julie Solsvik Vågane.

Ifølge Skiforeningen er det nå knapt med snø i løypene i og rundt Oslo, men løypemannskapene forsøker å gjøre det beste ut av forholdene.

Saken fortsetter under

Det blir snøvær og kjøligere temperaturer i Vest- og Midt-Norge i dag. Skal du leke deg i snøen må du være kjapp, for mildværet og regnet kommer raskt tilbake 🌧️ For Østlandet blir det tørrere, men lokal tåke og noen skyer kan til tider sette en stopper for solstrålene ☀️ pic.twitter.com/vJhi0Rs5JO — Meteorologene (@Meteorologene) January 24, 2022

Lite snø og mye is på løypene i oslomarka



«På mange skogsbilveier er det fortsatt nok snø igjen til å opprettholde løyper, og mange har gode skiforhold til tross for en del skogsbøss. Der det er nok snø til at man kan få frest opp blir det også ganske mykt og fint, i andre løyper vil det være hardt og isete. Best forhold er det derfor i løyper det nylig har vært mulig å preparere. Sjekk de lokale føremeldingene og status på løypene i kartet», oppfordrer Skiforeningen.

I terrenget er det i de fleste tilfeller ikke nok snø til at man kommer til med løypemaskin og får frest opp. Skiløpere bes derfor om å være særdeles årvåken for is, stein, røtter, lyng og grus som stikker opp. Mye vind har dessuten revet ned flere trær, så det kan oppstå uventede hindringer i løypene.

Hvor blir vinteren av i Sør-Norge?



– Folk sørpå lurer kanskje på hvor vinteren ble av i år?

– Det er nok ikke de beste snøforholdene. Mange steder er det bart, og du må nok opp i høyden og i fjellet for å finne gode snøforhold. Vi har allerede fått meldinger om at det er kommet fram vårblomster i Sør-Norge, men vi er nok ikke ferdig med vinteren ennå. Det kan komme kalde perioder, og det er ikke uvanlig at det snør helt ut i april, sier meteoroloegn til dem som savner snøen.

På seNorge.no, som er et samarbeid mellom NVE, met.no og Kartverket, kan du få oversikt over snø-, vær-, vann- og klimaforholdene til enhver tid i Norge.