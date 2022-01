Leder Anna Dåsnes (V) redegjorde for komiteens arbeid i bystyrets forretningsutvalg mandag ettermiddag.

– Men alle har et veldig stort ønske om å få til et barnetog i år. Jeg opplever også at det er et veldig stort ønske fra komiteen om å strekke den avgjørelsen så lenge som mulig, og at man ikke avlyser et barnetog før det er virkelig nødvendig , sa Dåsnes ifølge NRK.

Barnetoget på Karl Johan har blitt avlyst de to siste årene på grunn av pandemien.