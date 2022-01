UD skjerper reiserådene for Ukraina

– Situasjonen i Ukraina kan endre seg på svært kort varsel, advarer UD i en pressemelding.

Helt siden 2014 har det vært frarådet med reiser til og opphold i fylkene Donetsk og Luhansk, samt på den okkuperte Krim-halvøya. Nå utvides denne frarådningen til alle reiser til hele Ukraina som ikke er strengt nødvendige.

– Velger du å reise til Ukraina nå, oppfordrer vi deg til å gjøre grundige vurderinger av egen sikkerhet og kontakte forsikringsselskapet ditt for å sikre at du har gyldig reiseforsikring, skriver UD.

De siste ukene har spenningen økt kraftig på grensen mellom Ukraina og Russland, og mange frykter en militær konflikt.

UD opplyser til Dagbladet at de foreløpig ikke har bestemt at de vil kalle hjem eller evakuere personell fra den norske ambassaden.

– Vi har imidlertid planer klare for både hjemkalling og evakuering som vi kan iverksette dersom sikkerhetssituasjonen tilsier at dette er nødvendig for å ivareta sikkerheten til våre ansatte, skriver de i en epost til avisa.