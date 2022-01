FHI anbefalte allerede i midten av desember å fjerne testkravet ved innreise, men Helsedirektoratet anbefalte derimot å opprettholde kravet. Dette ble begrunnet med at de ville sikre at flest mulig smittetilfeller oppdages og isoleres for å forhindre videre smittespredning.

I sine faglige vurderinger skriver FHI i tillegg at testing før reise, såkalt «fit-for-flight»-testing, ikke bør prioriteres.

– Det vil medføre at de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene må bruke mye ressurser på testing med liten nytte. Dermed vil analysetiden bli lenger for andre prøver, sier overlege Preben Aavitsland til Dagbladet om konsekvensene for at disse ordningene videreføres.

Regjeringen har foreløpig ikke kunngjort hvordan de stiller seg til FHIs anbefaling, men har åpnet for at personer som har fått tre vaksinedoser eller har fått to vaksinedoser og har gjennomgått covid-19-infeksjon de siste tre måneder, slipper å ta bekreftende PCR-test.