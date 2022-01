Taliban-møtene fortsetter på Soria Moria

Møtene mellom delegasjonen fra den afghanske Taliban-regjeringen og norske myndigheter, representanter for det internasjonale samfunn og andre afghanere med bakgrunn fra det sivile samfunn fortsetter mandag på Soria Moria hotell i Oslo. Mandag skal delegasjonen møte representanter fra flere vestlige land.

Den politiske ledelsen i det norske Utenriksdepartementet har varslet at den vil kommentere møtene i løpet av dagen.

Støre møter FNs generalsekretær

Statsminister Jonas Gahr Støre møter mandag FNs António Guterres under den andre dagen av sitt besøk i New York.

Støre er i New York fra 23.–26. januar. Han deltar i FNs sikkerhetsråd. I tillegg er det møter med nærings- og kulturliv. Mandag skal han også ha møte med Equinor om deres havvindprosjekt.

Kulturministeren møte kulturlivet

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) møter kulturen, idretten og frivilligheten til et åpent dialogmøte om smittevern og veien videre.

Møtet holdes etter at regjeringen torsdag kunngjorde økte publikumsgrenser, men med strenge kohortregler, som ble møtt med omfattende kritikk fra kulturbransjen.

EUs utenriksministre har møte med Blinken

EUs utenriksministre skal ha møte, og USAs utenriksminister Antony Blinken skal delta via videolink. Det antas at Ukraina-krisen blir et viktig tema.

Lørdag opplyste Storbritannia at de hadde informasjon om at Russland forsøker å få på plass en prorussisk leder i Ukraina. Dette ble betegnet av USA som bekymringsfullt.

Britisk domstol vurderer Assange-anke

High Court i London skal vurdere WikiLeaks-grunnlegger Julian Assanges anke av beslutningen om utlevering til USA. En ankedomstol i London slo desember fast at 50-åringen kan utleveres til USA.

Assange er i USA tiltalt for blant annet brudd på spionasjeloven etter at WikiLeaks i 2010 offentliggjorde hemmelig materiale om amerikanernes krigføring i Irak og Afghanistan.