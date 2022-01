Skyting i Burkina Fasos hovedstad



Det var søndag en skuddveksling nær hjemmet til president Roch Marc Christian Kabore i Ouagadougou, ifølge innbyggere i området. Det har kommet ubekreftede meldinger om at presidenten og familien har forlatt landet.

Skytingen fører til ytterligere spekulasjoner om et mulig militærkupp i det vestafrikanske landet. Tidligere søndag var det en skuddveksling på en militærbase i hovedstataden.

Dagbladet: Støre visste ikke at Haqqani kom til Norge

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til Dagbladet at han ikke visste at Anas Haqqani var med i den afghanske delegasjonen før han leste det i mediene.

– Navnet på de enkelte i delegasjonen så jeg i mediene da de ankom Norge. Vi var klar over at Taliban satt sammen sin egen delegasjon. Dette er folk som har vært ettersøkt og på lister. Nå er det lagt til rette for at de kan reise til slike møter, sier statsministeren til Dagbladet rett etter ankomst til New York søndag kveld.

USA henter hjem familiene til amerikanske ambassadeansatte i Ukraina

USA beordrer familiene til ansatte ved ambassaden i Kiev til å reise hjem fra Ukraina. Ansatte som ikke regnes som avgjørende for driften av ambassaden, har fått beskjed om at de kan forlate landet.

Ambassaden i den ukrainske hovedstaden vil fortsatt holde åpent, og kunngjøringen er ikke å regne som en evakuering, understreker utenriksdepartementet.

Strømmen i sør over ti ganger dyrere enn i Nord-Norge

Prisforskjellene på strøm i Norge setter nye rekorder. Mandag er spotprisen i Sør-Norge mer enn ti ganger så høy som i Midt-Norge og nordover. Mandag er spotprisen fra Midt-Norge og nordover på under 130 kroner/MWh. Det er den laveste prisen i disse områdene så langt i år.

I sør ligger derimot prisen på vel 1.350 kroner/MWh, altså 135 øre per kilowattime, skriver Europower.

12.646 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 12.646 koronasmittede i Norge. Det er 5.042 flere enn samme dag i forrige uke. De siste sju dagene er det i snitt registrert 15.743 koronasmittede per dag.

I alt har 622.596 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.