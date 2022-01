Tidligere svensk utenriksminister: – Absolutt nødvendig med Taliban-samtaler

– Det Norge gjør, er bra. Jeg forstår at det har vært debatt i Norge, men dette er nødvendig, sier Wallström til NTB.

Hun var Sveriges utenriksminister mellom 2014 og 2019 og leder i dag det nystartede nettverket «The Women's Forum on Afghanistan», som består av afghanske kvinner og kvinnelige ledere fra hele verden.

– Uten disse samtalene blir det vanskelig å kunne distribuere humanitær støtte. De som vil lide mest under det, er sivilbefolkningen. Situasjonen er kritisk for Afghanistan, for hele landet. Det er en politisk og økonomisk krise og en humanitær katastrofe med sult i landet, sier Wallström.

Indre stridigheter

Hun mener det som skjer i Norge, er utrolig viktig. En delegasjon fra Taliban landet lørdag kveld på Gardermoen og skal de neste dagene ha samtaler med aktivister og diplomater fra flere land på konferansehotellet Soria Moria i Oslo.

Wallström påpeker at det også pågår indre stridigheter i Taliban mellom mer moderate krefter og tradisjonelle krefter.

– Det er viktig å få dem til å forstå at de aldri kommer til å lykkes hvis de ekskluderer kvinner og fortsetter med å trakassere og forfølge kvinner, og begå vold mot kvinner, sier hun.

– Stor redsel

Wallström viser til at det faktisk var en del framgang på dette feltet under det amerikanske og internasjonale nærværet.

– Kvinner har kunnet få utdanning, jenter har kunnet gå på skolen, og kvinner har kunnet arbeide. Og det har de gjort og skaffet seg viktige roller i samfunnet. Hvordan skal humanitær hjelp nå fram, om kvinner ikke får fortsette å arbeide som leger, som lærere, som personer som faktisk bidrar til å holde samfunnsstrukturen oppe, spør hun.

– Hvordan vil du beskrive kvinners situasjon i Afghanistan i dag?

– Den har blitt vanskeligere. Det har spredd seg en stor redsel og skrekk, der flere kvinner holder seg inne. De tør ikke gå ut fordi de har sett hva som kan skje med kvinner som våger seg ut og vil spille en rolle.

Åpent brev

Hun mener diskusjonen ikke bør handle om hvorvidt man skal prate med Taliban, men hvordan man gjør det.

I et åpent brev fra kvinnenettverket rykker de ut med støtte til de norske samtalene.

«Selv om vi alle skjønner behovet for engasjement, må møtet også være en mulighet for å minne om og presse Taliban når det gjelder kvinner og menneskerettigheter. Afghanere, og spesielt afghanske kvinner, følger nøye med på dette møtet. Det samme gjør kvinner over hele verden», understrekes det i uttalelsen.

Der påpekes det også at kvinner må være del av den politiske dialogen fra starten av.

Søndag var det blant annet lagt opp til at den 15 mann store delegasjonen fra Afghanistan skulle møte aktivister for kvinners rettigheter og menneskerettighetsforkjempere.