Taliban: Oslo-samtaler et skritt mot anerkjennelse

Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt har uttalt at invitasjonen eller tilretteleggingen av møtene mellom Taliban og utenlandske representanter i Oslo ikke innebærer noen legitimering eller anerkjennelse av de nye makthaverne i Afghanistan.

Søndag kveld ble det likevel klart at Taliban på sin side oppfatter prosessen i Oslo som en positiv utvikling.

– Det er absolutt et skritt mot anerkjennelse av myndighetene og kan hjelpe med å fjerne et feil bilde av afghanske myndigheter, sier Shafe Azam til TV 2 og resten av pressekorpset på Soria Moria hotell.

Azam er direktør for økonomiske relasjoner ved Utenriksdepartementet i Afghanistan. På spørsmål fra pressen om hvorfor talibanregimet ikke er anerkjent, svarer han at han mener alle regler og krav som ligger til grunn for en anerkjennelse, er utført.

Søndag dreide møtene mellom den afghanske delegasjonen og ulike menneskerettighetsgrupper seg blant annet om kvinnenes rettigheter i det kriserammede landet. Azam hevder at jenter ikke har fått gå på skole på grunn av pandemien. Han avviser også at kvinner ikke slipper til i arbeidslivet eller i maktposisjoner.

– Ingen kan benekte deres rettigheter. De vil ta del i oppbyggingen av landet, sier Azam.