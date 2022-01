– Det er ikke mistanke om at noen er tatt per nå, dette sjekkes ut videre, skrev Troms politidistrikt i første varsel om skredet like før klokka 15 søndag.

Europaveien er helt sperret på stedet.

– Skredet har gått over veibanen og stanset før det traff autovernet. Det er omtrent 2 meter høyt i nederste del, stigende høyde oppover. Uviss bredde. Vitne på stedet er sikker på at ingen er tatt, vedkommende så hele strekningen idet skredet kom, skriver politiet i en oppdatering.

Det er for øvrig sendt ut farevarsel om uvær en rekke steder i Nord-Norge.

I kyst- og fjordstrøkene i Finnmark er det ventet svært kraftige vindkast, melder Meteorologisk institutt på sine nettsider. Det samme gjelder Saltfjellet, Salten, Lofoten, Ofoten, Vesterålen og Troms.

I Ofoten, Lofoten og Sør-Troms ventes det søndag kveld lokalt svært mye regn med opptil 35–40 mm i løpet av seks timer.