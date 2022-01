Afghanistan-samtaler i Oslo

Norge har invitert representanter for Taliban til Oslo 23. til 25. januar 2022 for møter med norske myndigheter, representanter for det internasjonale samfunn og andre afghanere med bakgrunn fra det sivile samfunn. Samtalene finner sted på Soria Moria hotell i Oslo.

Statsministeren til New York

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) er i New York fra 23. til 26. januar. Han skal delta i FNs sikkerhetsråd. I tillegg er det møter med nærings- og kulturliv.

Koronaprotester i Belgia

Det arrangeres protester mot myndighetenes koronarestriksjoner i Brussel. landet har for tiden et høyere smittetrykk enn Norge. Tidligere denne måneden samlet en slik demonstrasjon nærmere 5.000 bare i Brussel.

Verdenscup i alpint, skiskyting og hopp – Norge møter Spania i VM

Det som er neste siste verdenscuphelg før OL starter neste måned er i ferd med å avsluttes. Søndag er det utfor for menn i Kitzbühel og super-G for kvinner i Cortina d'Ampezzo. Hopperne er i aksjon i Titisee-Neustadt, og i Anterselva er det 4 x 7,5 km stafett for menn og 12,5 km fellesstart kvinner i skiskyting. På kvelden møter Norge Spania i hovedrunden i håndball-VM for menn.