Nytt gull til Kleveland i X Games

Snowboarder Marcus Kleveland (22) viser lovende OL-form og sikret seg nok en gullmedalje i X Games i Aspen i Colorado.

Denne gang vant han big air-konkurransen. Tidligere lørdag ble det sølv i slopestyle, og fredag vant han øvelsen knuckle huck. Kleveland står dermed med tre medaljer i årets X Games.

13.337 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 13.337 koronasmittede i Norge. Det er 4.860 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 15.023 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 9.229, så trenden er stigende.

I Oslo er det registrert 2.920 nye koronasmittede siste døgn.

Storbritannia hevder Moskva forsøker å etablere prorussisk styre i Ukraina

Det britiske utenriksdepartementet sier det har informasjon om at Russland forsøker å få på plass en prorussisk leder i Ukraina.

– Informasjonen som frigis i dag kaster lys over omfanget av russisk aktivitet utformet for å undergrave Ukraina og er et innblikk i Kremls tankegang, sier utenriksminister Liz Truss.

Russland hevder Storbritannia sprer desinformasjon og ber landet slutte å provosere.

New Zealand på rødt nivå etter omikronutbrudd – statsministeren avlyser bryllup

Statsminister Jacinda Ardern ble søndag tvunget til å avlyse sitt eget bryllup da hun skjerpet koronarestriksjonene for å håndtere med et utbrudd av omikronvarianten på New Zealand.

– Bryllupet mitt vil ikke gå som planlagt, bekreftet hun etter å ha gitt detaljer om de nye restriksjonene, som blant annet innebærer en grense på 100 fullvaksinerte personer på arrangementer.