Medlem i Taliban-delegasjonen kobles til norsk journalists død

I angrepet på hotellet i Kabul ble den norske journalisten Carsten Thomassen skutt og drept.

En norsk UD-tjenestemann ble også hardt skadd i angrepet, og fem andre personer ble drept.

Mohammed Anas Zadran, som også er kjent som Anas Haqqani, er seniorrådgiver i innenriksdepartementet i Afghanistan, og er en av de 15 medlemmene i delegasjon som i tre dager skal ha forhandlinger på Soria Moria hotell i Oslo, skriver VG.

Svartelistet

Ifølge NRK var han svartelistet av USA for bånd til terrorvirksomhet, og han er lillebroren til den beryktede Sirajuddin Haqqani.

Sirajuddin Haqqani er nå innenriksminister og var lederen for Haqqani-nettverket, som ifølge FNs sikkerhetsråd sto bak angrepet på hotellet.

Tidligere utenriksjournalist i Dagbladet, Jan-Erik Smilden, reagerer kraftig på Anas Haqqani er en del av delegasjonen, og lurer på hvor nøye Utenriksdepartementet har sjekket deltakerne.

– Jeg reagerer som venn og kollega av Carsten, fordi jeg synes det er så horribelt og umusikalsk at Anas Haqqani er med i delegasjonen og får komme til Norge, sier han.

– Stor forståelse

– Vi har stor forståelse for at mange synes det er vanskelig og er kritiske til at vi arrangerer disse møtene i Norge, skriver statssekretær Henrik Thune i Utenriksdepartementet i en epost til VG.

UDs pressevakt Guri Solberg bekrefter overfor Dagbladet at Anas Haqqani er i Norge.

Til Dagbladet sier Smilden også at han har nøkterne forhåpninger til at samtalene i Norge vil føre til forbedringer.

– I den situasjonen vi er i nå, er det viktigste å redde liv, og det er det jeg håper kommer ut av disse samtalene, sier han.